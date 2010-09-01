Azeri-Ermeni sınırında çatışma: 5 asker öldü

T24 - Azeri-Ermeni cephe hattında çatışma çıktı. 3 Ermeni ve 2 Azeri asker öldü. Azerbaycan, çatışmanın Ermeni askerlerin ülkeye sızmak istemesi nedeniyle çıktığını belirtiyor.



Azerbaycan'ın Ermeni işgali altında bulunan topraklarındaki cephe hattında çıkan çatışmada 3 Ermeni ve 2 Azeri askerinin öldüğü bildirildi.



Azerbaycan internet sitesi APA'nın, Azerbaycan Savunma Bakanlığına dayanarak verdiği haberde, olayın dün öğle saatlerinde Tartar bölgesindeki Çaylı köyü yakınlarında meydana geldiği belirtildi.



Ermeni askerlerinin cephe hattını ihlal ederek Azerbaycan tarafına sızma girişiminde bulunduğu ifade edilen haberde, çıkan çatışmada 3 Ermeni ve 2 Azeri askerinin öldüğü, bazı Ermeni askerlerinin de yaralandığı kaydedildi.



Cephe hattında geçtiğimiz aylarda da ateşkes ihlalleri olmuş, bazı Ermeni ve Azeri askerleri hayatını kaybetmişti.



