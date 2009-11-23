Azeri-Ermeni cephe hattında bir Azeri öldü

Önemli bölümü Azerbaycan'ın Ermeni işgali altındaki toprakları üzerinde bulunan Azeri-Ermeni cephe hattında ateşkes ihlali sonucu, bir Azerinin öldüğü bildirildi.
Goranboy bölgesi Tapgaragoyunlu köyünde yaşayan Azeri vatandaşı Saday Kahramanov'un açılan ateş sonucu öldüğü bildirildi.
Yerel televizyon kanalı ANS'nin haberine göre, Ermenistan tarafından açılan ateş sonucu yaralanan Azeri vatandaşının, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybettiği belirtildi.
Konu ile ilgili Azerbaycan Savunma Bakanlığından açıklama yapılmadı.