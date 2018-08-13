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Azeri çocuk, otel havuzunda boğuldu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesine ailesiyle beraber tatile gelen Azerbaycan uyruklu Aykhan Zamanov (10), otelin havuzunda boğuldu

13 Ağustos 2018 14:14

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesine ailesiyle beraber tatile gelen Azerbaycan uyruklu Aykhan Zamanov (10), otelin havuzunda boğuldu.
Azerbaycan\'dan Antalya\'ya ailesiyle birlikte tatile gelen Aykhan Zamanov, dün saat 14.00 sıralarında, Manavgat\'taki 5 yıldızlı otele yerleşti. Ailesiyle odasında dinlenen Aykhan Zamanov, saat 17.00 sıralarında, yüzmek için havuza girdi. Bir süre havuzda yüzen Zamanov\'un çırpınmaya başladığını görenler, küçük çocuğu hemen havuzdan çıkardı. Aykhan Zamanov\'a, otel çalışanları tarafından ilk yardım yapılırken, sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Serik Devlet Hastanesi\'ne götürülen küçük çocuk, yolda yaşamını yitirdi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Aykhan Zamanov\'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. 

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