T24 LogoT24 Logo
Dünya

Azerbeycan'da Gülen Cemaati mensuplarına operasyon

15 Temmuz sonrasında Azerbeycan'da, Gülen Cemaati'ne ait okullar kapatılmıştı

16 Ağustos 2016 17:09

Azerbaycan'da Gülen Cemaati üyelerine karşı operasyon başlatıldı.

NTV'de yer alan habere göre, Azerbaycan Başsavcılığı, Türkiye'deki darbe girişimi ile bağlantılı olarak başlattığı soruşturmada, FETÖ üyelerini hedef alındığını duyurdu.

Başsavcılık sözcüsü Eldar Sultanov, "Fetullah Gülen terör örgütünün Azeri topraklarındaki tüm yasadışı faaliyetlerin engellenmesi amacıyla Başsavcılık cezai soruşturma başlatmıştır" açıklamasını yaptı.

Sözcü Sultanov, soruşturmanın içeriğine ve kimler hakkında soruşturma başlatıldığına ilişkin ise ayrıntı vermedi.

Azerbaycan'da bir süre önce Fetullah Gülen'le yapılan bir söyleşiyi yayınlamak isteyen özel televizyon kanalı kapatılmıştı. 

Azerbaycan Ulusal Televizyon ve Radyo Konseyi'nden yapılan açıklamada, kanalın Ankara ve Bakü arasındaki stratejik ortaklığa zarar vereceği gerekçesiyle kapatılma kararı alındığı belirtilmişti.

Azerbaycan'da FETÖ'ye bağlı olduğu söylenen Kafkas Üniversitesi de kapatılmıştı. Azerbaycan'da ayrıca FETÖ'ye bağlı ortaöğretim okulları da bir süre önce kapatılmıştı. Azerbaycan, FETÖ'nün faaliyetlerde bulunduğu ülkelerden biri.

ETİKETLER

AzerbeycanGülen CemaatiFETÖ operasyonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24