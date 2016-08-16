Azerbeycan'da Gülen Cemaati mensuplarına operasyon

Azerbaycan'da Gülen Cemaati üyelerine karşı operasyon başlatıldı.

NTV'de yer alan habere göre, Azerbaycan Başsavcılığı, Türkiye'deki darbe girişimi ile bağlantılı olarak başlattığı soruşturmada, FETÖ üyelerini hedef alındığını duyurdu.

Başsavcılık sözcüsü Eldar Sultanov, "Fetullah Gülen terör örgütünün Azeri topraklarındaki tüm yasadışı faaliyetlerin engellenmesi amacıyla Başsavcılık cezai soruşturma başlatmıştır" açıklamasını yaptı.



Sözcü Sultanov, soruşturmanın içeriğine ve kimler hakkında soruşturma başlatıldığına ilişkin ise ayrıntı vermedi.



Azerbaycan'da bir süre önce Fetullah Gülen'le yapılan bir söyleşiyi yayınlamak isteyen özel televizyon kanalı kapatılmıştı.



Azerbaycan Ulusal Televizyon ve Radyo Konseyi'nden yapılan açıklamada, kanalın Ankara ve Bakü arasındaki stratejik ortaklığa zarar vereceği gerekçesiyle kapatılma kararı alındığı belirtilmişti.



Azerbaycan'da FETÖ'ye bağlı olduğu söylenen Kafkas Üniversitesi de kapatılmıştı. Azerbaycan'da ayrıca FETÖ'ye bağlı ortaöğretim okulları da bir süre önce kapatılmıştı. Azerbaycan, FETÖ'nün faaliyetlerde bulunduğu ülkelerden biri.