Azerbaycanlı çoban Pervin Seferov: Fenomen olmak karın doyurmuyor

Azerbaycanlı çoban Pervin Seferov (32), koyunlarını otlatırken söylediği “Ağlaya Ağlaya” adlı şarkısıyla bir gecede fenomen oldu. Çektiği video görüntüsünü Youtube’a yükledikten sonra bir anda 3 milyon takipçisi olan Seferov, “Arkadaşım ‘Uyan Pervin, meşhur oldun’ diye mesaj attı. 3 milyon takipçim var ama fenomen olmak karın doyurmuyor” dedi.

Şarkı söylerken çektiği görüntüsüyle bir gecede meşhur olan 32 yaşındaki Azerbaycanlı çoban Pervin Seferov, Gazete Habertürk’ten Hüseyin Şentürk'e konuştu. Seferov, Azerbaycan Neftçala kentine bağlı 400 haneli küçük bir köyde yaşıyor. Hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan fenomen şarkıcı, kış aylarında ise inşaat ve yol yapım işlerinde çalışıyor. Arabesk, opera ve klasik tarzda şarkı söylemeyi sevdiğini belirten Seferov, “Enstrüman kullanmayı da biliyorum ama maddi imkânsızlıklar nedeniyle ses eğitimi alamadım. Türkiye’deki şarkı yarışmalarına katılmak istedim ama maddi gücüm yok” dedi.

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