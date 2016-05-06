Azerbaycan'la Ermenistan arasında 'dolma' krizi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Karabağ konusundaki gerginlik sürerken, iki ülkenin paylaşamadığı 'dolma' yeni bir kriz yarattı. Bakü, Erivan'ı 'dolma'sını çalmakla suçluyor.

Sputnik'in haberine göre, Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanı Abulfas Garayev, bakanlığın geleneksel dolma tarifinin UNESCO Kültürel Mirasları listesine alınması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Garayev, "Komşu ülkemizin (Ermenistan) yalnızca Azeri toprakları üzerinde hak iddia etmekle kalmayıp, Azerbaycan mutfağı da dahil kültürümüzü de sahiplenmeye çalıştığı bir sır değil" dedi.

Ermenistan'ın daha önce de pide üzerinde hak iddia ettiğini ve şimdi de ‘tüm Türki uluslara ait bir yiyecek olan dolmayı' kendine mal etmeye çalıştığını belirten Garayev, bu yüzden UNESCO'ya dolmanın Kültürel Miraslar Listesi'ne alınması için başvuruda bulunacaklarını ifade etti.