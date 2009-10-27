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Azerbaycan'la bayrak krizi aşıldı

Bakü'deki Türk Şehitliği'nde bir süre önce sökülen Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yeniden yerine kondu.

27 Ekim 2009 02:00

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'nde bir süre önce sökülen Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yeniden yerine kondu

Azeri APA Haber ajansı, bu gece bayrak direklerinin yerine takılması için bir grup işçi şehitlikte çalışmalara başlaladığını duyurmuştu. Bakü Şehir İcra hakimiyeti (Valiliği) ve Sebail Rayon İcra Hakimiyeti'den (İlçe yönetimi) görevlilerin nezaretinde yapılan çalışmayla bayraklar yeniden göndere çekildi.

Bursa'da oynanan Türkiye-Ermenistan Milli mazında Azeri bayraklarına getirilen yasağın ardından Bakü ile Ankara arasında gerginlik yaşanmıştı.

Azerbaycan kamuoyundaki tepkilerin artması üzerine ülkedeki bayrak kanunu gerekçe gösterilerek, Bakü'de Türk şehitlerinin anısına dikilen abidenin etrafındaki Türkiye ve Azerbaycan bayrakları 15 Ekim'de direkleri sökülerek kaldırılmıştı.

Kesilen direklerinin yerleri betonlanarak üzerlerine taş karolar konulmuştu.

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