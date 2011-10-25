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Dünya

Azerbaycan'ın, Güvenlik Konseyi geçici üyesi seçilmesi BAKÜ (A.A)

25 Ekim 2011 16:06

-Azerbaycan'ın, Güvenlik Konseyi geçici üyesi seçilmesi BAKÜ (A.A) - 25.10.2011 - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın BM Güvenlik Konseyi'ne geçici üye olarak seçilmesinin Azerbaycan halkı ve devletinin zaferi olduğunu bildirdi.  Azerbaycan'ın devlet haber ajansı Azertac'ın haberine göre Aliyev, ülkesinin BM Güvenlik Konseyi'nin 2012-2013 yıllarında görev yapacak yeni 5 geçici üyesinden biri olarak seçilmesi nedeniyle yaptığı açıklamada, bunun tarihi bir olay olduğunu vurgulayarak,  ''bu büyük zafer nedeniyle Azerbaycan halkını kalpten tebrik ettiğini'' kaydetti. BM Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde 155 ülkenin verdiği oylarla  geçici üye olarak seçildiklerini hatırlatan Aliyev, ''Bize güvenen, bize büyük saygı gösteren bütün ülkelere minnettarlığımı bildirmek istiyorum. Azerbaycan bu teşkilatta sadık kaldığı ideallere, barışa , güvenliğe, demokrasiye ve adalete hizmet edecektir'' ifadelerini kullandı. Azerbaycan'ın dünya kamuoyunda dostlarının  sayısının arttığını belirten Aliyev, kendilerine oy veren 155 ülkenin Azerbaycan'a inandığını, saygı duyduğunu ve desteklediğini kaydetti. Açıklamasında, ''ülkesinin 20 yıl içinde bağımsız devlet olarak kendini dünyaya tanıttığını'' belirten Aliyev, BM Güvenlik Konseyi'ne geçici üye olarak seçilmelerinin Azerbaycan halkı ve devletinin bir zaferi olduğunu da kaydetti.

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