Dışişleri Bakanı Ali Babacan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Dışişleri Bakanları toplantısı için dün günü birliğine gittiği Erivan’da Türkiye-Ermenistan ilişkileriyle ilgili, önce Rusya’nın katılımıyla dörtlü, sonra Ermeni tarafıyla devam edilen üçlü toplantıda "Azerbaycan’ı küstürmeyiz" mesajı verdi.



Babacan döndü



Erivan’da 6 saat kalan Babacan’ın Ankara’ya dönmesinden sonra, ABD Büyükelçisi James Jeffrey’in apar topar Dışişleri Bakanlığı’na gelmesi dikkat çekti. Babacan’ın Türkiye-Ermenistan ilişkileriyle ilgili kritik görüşmeleri KEİ toplantısının sonunda gerçekleşti. Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, toplantı sonunda KEİ’ye katılan heyetlerin başkanlarını kabul etti. Daha sonra diğer heyetler kabul odasından dışarı çıkarken Babacan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbantyan içeride kaldı.



Dörtlü görüşme 15 dakika sürdü. Lavrov ikili bir görüşmesi olduğu için salondan ayrıldı. Sarkisyan, Babacan ve Nalbantyan ise 20 dakika daha üçlü olarak toplantıyı sürdürdü. Babacan’ın Erivan’daki görüşmelerine Dışişleri Müsteşarı Ertuğrul Apakan da katıldı. Babacan bu buluşmanın öncesinde ikili olarak görüştüğü Lavrov’dan, sorunların çözümünde yapıcı olması için Moskova’dan Ermenistan’a baskı yapmasını istedi. Babacan, Ankara’ya döndükten sonra Azeri kadın parlamenterle görüşürken, Jeffrey’in Dışişleri’ne gelerek Apakan ile görüşmesi dikkat çekti.



Erivan’a mesajlar



Babacan’ın Erivan’daki görüşmede verdiği mesajlar şöyle oldu:



Türkiye ile Ermenistan arasındaki müzakere süreci olumlu ilerliyor. Ancak şu an için bir anlaşma noktasına gelinmiş değil. Türkiye "sorunların" kısa süre içinde çözülmesini arzu etmekte.



Bu sürece sadece Türkiye-Ermenistan sorunu olarak bakılmamalı. Azerbaycan-Ermenistan arasındaki meseleler de birbirine paralel olarak değerlendirilmeli.



Türkiye bu süreç içinde Azerbaycan’ı küstürecek bir anlayış içinde olmayacaktır.



Babacan bu tutumuyla Azerbaycan-Ermenistan arasında başta Dağlık Karabağ olmak üzere sorunlar çözülmeden, Türkiye’nın tek taraflı bir adım atmasının söz konusu olmayacağı mesajını verdi.



İki ülke arasındaki görüşmeler teknik ve siyasi düzeyde devam edecek.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Sarkisyan arasındaki görüşmeler desteklenecek. İki liderin bu yıl içinde değişik dönemlerde beş kez bir araya gelmesi öngörülüyor.



Karabağ’ı konuşmadı



Dışişleri Bakanı Ali Babacan, Ermenistan’ın başkenti Erivan’daki Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Dışişleri Bakanları Konseyi 20. toplantısında Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mahmud Mammad Guliyev’le de görüştü. Babacan-Guliyev görüşmesinde Yukarı Karabağ ve Türkiye-Ermenistan sınırıyla ilgili konulara değinilmedi, bölgesel konular konuşuldu. Erivan’dan dönen Dışişleri Bakanı Ali Babacan dün akşam Azerbaycanlı kadın parlamenterlerden oluşan heyeti kabul etti. Görüşmenin olduğu saatlerde ABD’nin Ankara Büyükelçisi James Jeffrey’nin de bakanlığa gelmesi dikkat çekti.

