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Dünya

Azerbaycan'dan yeni yardım konvoyu BAKÜ (A.A)

12 Kasım 2011 13:14

-Azerbaycan'dan yeni yardım konvoyu BAKÜ (A.A) - 12.11.2011 - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 10 tırdan oluşan yeni bir yardım konvoyunun Van'a gönderildiği bildirildi. Azerbaycan basınına açıklamada bulunan Sivil Savunma Kuvvet Komutanı Tuğgeneral İlham Abdullayev, Van'da meydana gelen depremde zarar gören insanlara ulaştırılmak üzere 10 tırdan oluşan yeni bir yardım konvoyunun Azerbaycan'dan hareket ettiğini belirterek, yardım konvoyunda 150 çadır ve 200 yatağın bulunduğunu ifade etti. Abdullayev açıklamasında, Azerbaycan'dan hareket eden yardım konvoyunun İran topraklarından geçerek Türkiye'ye ulaşacağını sözlerine ekledi. Azerbaycan, Van'da meydana gelen depreme yardım gönderen ilk ülke olmuştu.

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