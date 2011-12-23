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Dünya

Azerbaycan'dan tasarının kabul edilmesine kınama BAKÜ (A.A)

23 Aralık 2011 12:28

-Azerbaycan'dan tasarının kabul edilmesine kınama  BAKÜ (A.A) - 23.12.2011 - Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa Parlamentosu'nda 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasa tasarısının kabul edilmesiyle ilgili olarak, ''Yasa tasarısının kabul edilmesini sert şekilde kınıyoruz'' ifadesini kullandı.   Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Fransa Parlamentosu'nda kabul edilen yasa tasarısının sert şekilde kınandığı ifade edilerek, yasa tasarının kabul edilmesini Azerbaycan tarafının hayretler içinde karşıladığı belirtildi. Açıklamada, alınan kararın Avrupa'da demokrasinin temelini oluşturan fikir ve ifade özgürlüğü ilkelerine kesinlikle uymadığı belirtilerek, kararın Fransa'nın üstlendiği insan hakları ve temel özgürlüler gibi demokratik değerlere saygı göstermek yükümlülüğü ile tamamen tezat oluşturduğu ve kabul edilemez olduğu ifade edildi.

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