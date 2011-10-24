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Azerbaycan'dan gönderilen 140 kişilik ekip Van'da VAN (A.A) 

24 Ekim 2011 04:46

-Azerbaycan'dan gönderilen 140 kişilik ekip Van'da  VAN (A.A) - 24.10.2011 - Van'daki deprem sonrası Türkiye'ye ilk yardım elini uzatan ülke Azerbaycan oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı bir uçak ile 145 kişilik yardım ekibi Van'a ulaştı. Uluslararası standartlardaki ekipmanları ve özel arama-kurtarma köpeklerinin de yer aldığı ekip, deprem bölgesindeki çalışmalarına başladı. Bu arada Türkiye saati ile 23.45'te Azerbaycan'dan havalanan bir başka yardım uçağının 250 çadır, 3 bin battaniye, 700 yatak, 2 bin yatak takımı, 2 seyyar mutfağın yanı sıra 20 kişilik profesyonel bir ekibin de afet bölgesine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. 

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