-Azerbaycan'dan gaz akışı kesildi, İran'dan gelen gaz azaldı ANKARA (A.A) - 07.02.2012 - Teknik arızalar nedeniyle, Türkiye'ye Azerbaycan'dan gaz akışının bugün itibariyle durduğu, İran'dan gelen gazda ise azalma meydana geldiği öğrenildi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, iki ülkede de kompresör istasyonlarında yaşanan teknik bir arıza nedeniyle, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen gaz kesildi, İran'dan gelen gaz ise bir miktar azaldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, doğalgazdan elektrik üreten termik santrallerin ikincil yakıta (mazot ve fuel oil) geçtikleri, konut ve sanayiye verilen gazda ise herhangi bir sıkıntının bulunmadığını belirttiler. Soğuk havaların da etkisiyle Türkiye'nin günlük gaz tüketimi 176 milyon metreküp düzeyinde bulunuyor.