T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Azerbaycan'dan gaz akışı kesildi, İran'dan gelen gaz azaldı ANKARA (A.A)

07 Şubat 2012 14:48

-Azerbaycan'dan gaz akışı kesildi, İran'dan gelen gaz azaldı ANKARA (A.A) - 07.02.2012 - Teknik arızalar nedeniyle, Türkiye'ye Azerbaycan'dan gaz akışının bugün itibariyle durduğu, İran'dan gelen gazda ise azalma meydana geldiği öğrenildi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, iki ülkede de kompresör istasyonlarında yaşanan teknik bir arıza nedeniyle, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen gaz kesildi, İran'dan gelen gaz ise bir miktar azaldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, doğalgazdan elektrik üreten termik santrallerin ikincil yakıta (mazot ve fuel oil) geçtikleri, konut ve sanayiye verilen gazda ise herhangi bir sıkıntının bulunmadığını belirttiler. Soğuk havaların da etkisiyle Türkiye'nin günlük gaz tüketimi 176 milyon metreküp düzeyinde bulunuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24