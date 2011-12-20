-Azerbaycan'dan Fransa'ya uyarı BAKÜ (A.A) - 20.12.2011 - Azerbaycan Milli Meclis Başkan Yardımcısı Ziyafet Askerov, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddinin suç sayılmasını öngören yasa teklifine tepki göstererek, Fransa Parlamentosu'nun tutumunun Azerbaycan-Fransa ilişkilerini etkileyebileceğini söyledi. Azerbaycan Milli Meclisi'nde gazetecilere açıklamada bulunan Askerov, söz konusu oylamayı ''absürd'' olarak değerlendirerek, ''Bu olay Fransa ve Türkiye arasındaki ilişkiler açısından güzel bir sonuç vaat etmiyor'' dedi. Askerov, Ermenilerin Fransa ve Türkiye ilişkilerinin kötü olmasından faydalanarak kazanç elde etmeye çalıştığını ileri sürdü. Türkiye'ye baskı uygulamanın hiçbir mantığa sığmadığını ve uluslararası normlara uymadığını belirten Askerov, bu sebeplerden dolayı durumu kınadığını belirtti. Askerov, Fransa Parlamentosu'nun kararı kabul etmesi durumunda bunun "Azerbaycan-Fransa ilişkilerini etkileyebileceğini" söyledi. Askerov ayrıca tasarının Fransa Parlamentosu'nda görüşülmesi ve kabul edilmesinin Fransa demokrasisine hakaret olduğunu sözlerine ekledi. Öte yandan Azerbaycan'da faaliyetlerini yürüten bazı sivil toplum örgütleri de yayınladıkları ortak bildiride, Fransa Parlamentosu'nu kınadı. Mesajda, tasarının Fransa Parlamentosu'nda kabul edilmesi durumunda sadece Türkiye-Fransa ilişkilerinin değil Azerbaycan-Fransa ilişkilerinin olumsuz etkileneceği belirtildi. Mesajda ayrıca Fransa'nın Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) MİNSK Grubu eşbaşkanlığına ''gölge'' düşüreceği kaydedildi.