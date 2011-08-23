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Dünya

Azerbaycan'dan Fransa'ya Nota BAKÜ (A.A)

23 Ağustos 2011 21:08

-Azerbaycan'dan Fransa'ya Nota BAKÜ (A.A) - 23.08.2011 - Ermeni işgali altında bulunan Yukarı Karabağ'da temaslarda bulunan Fransız milletvekillerini protesto etmek amacıyla Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğince Fransa Dışişleri Bakanlığına nota verildiği bildirildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcülüğü Yetkilisi Elman Abdullayev, Azeri basınına yaptığı açıklamada, konu ile ilgili olarak Fransa Dışişleri Bakanlığına itiraz notası verildiğini, Fransa Dışişleri Bakanlığından Fransız milletvekillerinin Ermeni işgali altında bulunan Azerbaycan topraklarından bulunma gerekçeleri hakkında izahat talep ettiklerini belirtti. Bir grup Fransız milletvekilinin, Ermeni işgali altında bulunan Yukarı Karabağ'da temaslarda bulundukları, milletvekillerinin temasları kapsamında sözde Yukarı Karabağ Cumhurbaşkanı Bako Sahakyan ile de bir görüşme yaptıkları ifade edildi.

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