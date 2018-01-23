Azerbaycan'dan Afrin operasyonu açıklaması

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hikmet Hacıyev, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği operasyonla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Hacıyev, "Harekat, Türkiye'nin sınır güvenliğini garanti altına almayı, terör tehlikesini ortadan kaldırmayı ve bölgede yaşayan sivilleri terör tehditlerinden korumayı amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

Sputnik’in haberine göre Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hikmet Hacıyev, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Harekat, Türkiye'nin sınır güvenliğini garanti altına almayı, terör tehlikesini ortadan kaldırmayı ve bölgede yaşayan sivilleri terör tehditlerinden korumayı amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

Haciyev yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın terör mağduru bir ülke olarak terörün tüm çeşitlerini şiddetle kınadığını, uluslararası toplumun terörle mücadele çabalarını desteklediğini belirtti.

“Türkiye'nin terör konusundaki hassasiyetini anlıyoruz"

Uluslararası ve bölgesel barış ile güvenliğin temin edilmesi için terör tehlikesinin kökünün kazınması gerektiğini vurgulayan Hacıyev, şunları kaydetti:

"TSK'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın amacı, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak, terör tehlikesini ortadan kaldırmak ve bölgede yaşayan sivilleri terör tehditlerinden korumak. Azerbaycan, Türkiye'nin terör tehdidi konusundaki hassasiyeti ve endişelerini anlıyor. Kardeş Türkiye ve Türk halkının bir daha hiçbir zaman terör saldırılarına maruz kalmamalarını arzu ediyoruz."