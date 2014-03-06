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Azerbaycan’daki cemaat okulları kamulaştırıldı

Türkiye dershane tartışmalarıyla başlayan 17 Aralık sürecini konuşurken, Azerbaycan Gülen cemaatine ait olan tüm okulları kapama kararı aldı

06 Mart 2014 13:56

Azerbaycan'da Gülen Cemaati'ne ait okulların devlet tarafından kamulaştırıldığı belirtildi. Ülkede Gülen Cemaat'ine ait 11 okul, 13 dershane ve 1 de üniversite bulunuyordu.

Azerbaycan’da, aralarında Bakü'deki Çağ-Kafkas Üniversitesi'nin de bulunduğu eğitim kurumları, Azerbaycan Petrol ve Gaz Şirketi 'Socar'a bağlandı.

Azerbaycan’da cemaate ait okulların başında bulunan Enver Özeren'in Fethullah Gülen'e yazdığı iddia edilen bir mektup Azeri medyasında yayınlanmış; mektupta, Cemaatin Azerbaycan'da birçok kamu kurumunda kadrolaştığı ve Azerbaycan üzerinde baskı kurulması istendiği öne sürülmüştü.

Tüm bu gelişmelerden sonra, aralarında Bakü'deki Çağ-Kafkas Üniversitesi'nin de bulunduğu cemaate ait 11 okul ve 13 dershanenin Azerbaycan Petrol ve Gaz Şirketi 'Socar'a Bağlı "Azerbaycan Uluslararası Eğitim Merkezi " bünyesine alındığı açıklandı.

Azerbaycan devlet petrol şirketi "Socar" başkan yardımcısı Halik Memmedov da yaptığı açıklamada haberi doğruladı. Memmedov, ülkede eğitimin kalitesini yükseltmek istediklerini, artık bu okulların "Azerbaycan Uluslararası Eğitim Merkezi’nin bünyesinde eğitimlerine devam edeceğini söyledi.

 

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