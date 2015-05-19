Azerbaycan'da yangın: 15 kişi öldü, 63 kişi yaralandı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, bir binada çıkan yangının kısa sürede binanın tamamını sarması sonrası 15 kişi öldü, 63 kişi de yaralandı.

Bakü'nün Binegedi ilçesi Azadlık caddesi üzerinde bulunan binada çıkan yangının söndürülmesi için olay yerine çok sayıda itfaiye aracı, bir itfaiye helikopteri ve 30 ambulans sevk edildi.



Yangında ölenlerden üçünün çocuk olduğu öğrenildi. Ölen çocukların birinin 5 aylık bir bebek olduğu diğer ikisinin ise 1,5 ile 2 yaşında olduğu belirtildi. Ölen çocukların dumandan zehirlenerek öldüğü, bir kişinin ise binadan atlayarak hayatını kaybettiği belirtildi.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı Ali Hasanov yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yangının sebeplerini araştırılması ve suçluların cezalandırılması ile ilgili talimat verdiğini açıkladı. Alevlerin kısmen kontrol altına alındığı ve söndürme çalışmalarının halen devam ettiği söylendi.

