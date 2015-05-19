T24 LogoT24 Logo
Dünya

Azerbaycan'da yangın: 15 kişi öldü, 63 kişi yaralandı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, bir binada yangın çıkması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve 30 ambulans sevk edildi

19 Mayıs 2015 17:58

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, bir binada çıkan yangının kısa sürede binanın tamamını sarması sonrası 15 kişi öldü, 63 kişi de yaralandı.

Bakü'nün Binegedi ilçesi Azadlık caddesi üzerinde bulunan binada çıkan yangının söndürülmesi için olay yerine çok sayıda itfaiye aracı, bir itfaiye helikopteri ve 30 ambulans sevk edildi. 

Yangında ölenlerden üçünün çocuk olduğu öğrenildi. Ölen çocukların birinin 5 aylık bir bebek olduğu diğer ikisinin ise 1,5 ile 2 yaşında olduğu belirtildi. Ölen çocukların dumandan zehirlenerek öldüğü, bir kişinin ise binadan atlayarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı Ali Hasanov yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yangının sebeplerini araştırılması ve suçluların cezalandırılması ile ilgili talimat verdiğini açıkladı. Alevlerin kısmen kontrol altına alındığı ve söndürme çalışmalarının halen devam ettiği söylendi.
 

ETİKETLER

azerbaycanbaküyangın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24