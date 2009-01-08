Azerbaycan'da Türk dizilerine yasak

Azerbaycan'daki kamu ve özel televizyonlarda Türk dizi ve filmlerinin yayımlanması durduruldu.



Özel televizyon kanalları yetkilileri, Milli Radyo Televizyon Şurası'nın yılbaşından birkaç gün önce aldığı, "televizyonlarda dizi, film ve programların Azerbaycan Türkçesi'nde yayımlanması" yönündeki kararının ardından Türk dizi ve filmlerinin yayınının durdurulduğunu ifade etti.



Şuranın kararında, Türkiye Türkçesi ile ilgili konunun ayrıca belirtilmediğine işaret eden yetkililer, durum açıklığa kavuşturuluncaya kadar Türk dizilerinin yayımlanmayacağını söyledi.



Türk televizyon dizi ve filmlerinin sıklıkla ve Türkiye Türkçesi'nde yayımlandığı Azerbaycan'daki özel ve kamu televizyonlarının bu dizi ve filmlerin yayınını durdurma kararında, söz konusu dizi ve filmlerin Azerbaycan Türkçesi ile seslendirilmesi sürecinin pahalı olacağı düşüncesinin de önemli rol oynadığı ifade ediliyor.



Milli Radyo Televizyon Şurası Başkanı Nuşirevan Meherremli ise daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye Türkçesi'ni yabancı dil olarak görmediklerini, aşırıya kaçmamak kaydıyla televizyonlarda Türk dizi ve filmlerinin Türkiye Türkçesi'nde yayımlanabileceğini belirtmişti.