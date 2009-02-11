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Dünya

Azerbaycan'da suikast

Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Rail Rızayev'in Bakü'de evinin önünde silahlı saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.

11 Şubat 2009 02:00

Azerbaycan'da, 1992 yılından bu yana hava kuvvetleri komutanlığını yapan Korgeneral Rail Rızayev, evinin önünde uğradığı silahlı saldırının ardından kaldırıldığı hastanede öldü.

Azerbaycan'ın ANS haber ajansı, Rızayev'e, sabah erken saatlerde, aracına binmek üzere evinden çıktığı sırada, henüz kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından suikast düzenlendiğini duyurdu. Haberde, saldırganın, Rızayev'i, başından vurduğu ve daha sonra olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.

Azerbaycan ordusunda suikast sonucu hayatını kaybeden ilk üst düzey yetkili olan Rızayev, Salyan'da, 1945 yılında doğdu. 1992 yılında hava kuvvetleri komutanlığına getirilen Rızayev, tümgeneral rütbesine 2004 yılında yükseltildi.

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