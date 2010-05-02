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Dünya

Azerbaycan’da soyadı devrimi

Azerbaycan’da vatandaşlar isterse soyadlarındaki ‘ov’ (ova, ev) ekini kaldırabilecek. Arzu edenler ‘lı’ da ekleyebilecek.

02 Mayıs 2010 03:00

T24 - Azerbaycan’da vatandaşlar isterse soyadlarındaki ‘ov’ (ova, ev) ekini kaldırabilecek. Arzu edenler ‘lı’ da ekleyebilecek.

Azerbaycan’da, 19. yüzyılda Rusya’ya yakın Azeri aydınların soyadlarına “ov” eki almasıyla başlayan Azeri soyadlarının Rusça ekle kullanılması uygulamasının kaldırılması için başlatılan hazırlıklar son aşamaya geldi.

Trend Ajansı’nın haberine göre, Azerbaycan Bilimler Akademisi çatısı altında oluşturulan özel komisyon soyadı değişikliği ile ilgili çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı.

Komisyon Milli Meclis’e (parlamento) Azerbaycan vatandaşlarının soyadlarındaki “ov” (ova, ev) ekinin kaldırılmasını, isteyenlerin var olan soyadlarını ek almadan kullanabilmesini, arzu edenlerin ise “lı”yı (li, lu, lyu) eklemesi önerisinde bulunmayı kararlaştırdı.


‘Kızı’ eki alınamayacak

Milli Meclis Kültür Komitesi Başkanı Nizami Caferov komisyonun, soyadlarındaki “zade” ve “oğlu” eklerinin korunmasına, şu anda bazı kadınların kullandığı “kızı” ekinin ise kaldırılmasına karar verdiğini açıkladı. Caferov, “Bir erkeğin soyadının ‘kızı’ diye bitmesi garip bir durum. Kadınlar arzu ederse ‘oğlu’nu da kullanabilecek. Bu ek hem bizde, hem de Türkiye’de var” dedi.

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