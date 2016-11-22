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Spor

Azerbaycan'da şike depremi

Şike yaptıkları tespit edilen takımlara ve futbolculara ciddi yaptırımlar uygulanacağı açıklandı

22 Kasım 2016 18:07

Azerbaycan 1. Futbol Ligi'nde farklı takımlarda oynayan 22 futbolcu ile birer görevli ve hakem şike yaptıkları gerekçesiyle müsabakalardan men edildi.

Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan (AFFA) yapılan açıklamaya göre, UEFA ve diğer kaynaklardan edinilen bilgiler doğrultusunda bazı takımlarda görev yapan futbolcular ile birer görevli ve hakem hakkında şike yaptıkları şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

 

Ciddi yaptırımlar uygulanacak

 

AFFA Disiplin Kurulu'nun kararına göre, Gusar kentinin Şahdağ Kulübü'nde forma giyen 5 futbolcu ve bir görevli, Revan Kulübü'nden 7, Gazah kentinin Göyezen ile Mingeçevir şehrinin Energetik takımlarından üçer, Şerurspor ve Bakılı kulüplerinden ise ikişer oyuncu müsabakalardan men edildi.

Disiplin Kurulu, 1. Lig'de görev yapan bir hakemi de aynı gerekçeyle müsabakalardan men etti.

Açıklamada, soruşturma sonuçlarının yürütme kuruluna iletileceği ve şike yaptığı tespit edilen takımlara, yöneticilere, antrenör ve futbolculara ciddi yaptırımlar uygulanacağı ifade edildi.

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