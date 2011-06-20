-AZERBAYCAN'DA MUHALEFET GERGİNLİĞİ BAKÜ (A.A) -19.06.2011 - Azerbaycan'da muhalif partilerinin düzenlemek istediği mitinge izin verilmedi. Muhalif partileri günler öncesinden miting alanının Nerimanov Parkı'nın yanında olacağını duyurmasına karşın başkent Bakü'nün çeşitli yerlerinde gösteriler de düzenlenmek istendi. Nerimanov Parkı yanındaki alanda düzenlenmek istenen mitinge, yoğun güvenlik önlemleri alınması sonucu miting alanına çıkan yollar güvenlik güçleri tarafından kapatıldı. Miting alanına giren bazı muhalif partililer basın mensuplarına yaptıkları açıklamalardan sonra polisler tarafından gözaltına alındığı görüldü. Gözaltına alınanların çoğunun bayan katılımcılar olması dikkati çekti. Gözaltınan alınmadan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Musavvat Partisi yetkilisi bir bayan, Azerbaycan'da demokratik seçimleri talep ettiklerini ifade ederek, Azerbaycan'ın polis devleti gibi hareket ettiğini söyledi. Azerbaycan'da İşkenceye Karşı Mücadele Komite Başkanı Elçin Beybudov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gözaltına alınan bayanların durumları hakkında araştırma yapacağını ve tutuklularla görüşeceğini belirtti. Musavvat Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülaağa Aslanlı, APA haber ajansına yaptığı açıklamada, muhalif partilerin başkent Bakü'nün çeşitli yerlerinde gösteri düzenlediğini, gösterilerde güvenlik güçleri tarafından 60'a yakın muhalifin tutuklandığını, bunlar arasında Musavvat Partisi Genel Başkanı İsa Gamber'in oğlu Turgut Gamber'in de olduğunu açıkladı. Azerbaycan hükümet yetkilileri mitingden önce yaptıkları açıklamada, izin alınmadan yapılacak mitinglere müsaade edilmeyeceği belirterek, sert tedbirlerin alınacağını ilan etmişlerdi. Muhalif partileri, Azerbaycan'da Nisan ayından bu yana üçüncü defa miting düzenlemek istedi.