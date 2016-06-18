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Spor

Azerbaycan'da ilk cep Rosberg'in oldu

Bakü pistindeki sıralama turlarında 1.42.758'lik derecesiyle pole pozisyonunu elde etti

18 Haziran 2016 21:47

2016 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. yarışı Bakü Grand Prix'sine, Mercedes'in Alman pilotu Nico Rosberg ilk sırada başlayacak.

Azerbaycan'ın Bakü kentiyle aynı adı taşıyan 6 bin 3 metrelik pistte 51 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yapıldı.

Nico Rosberg, sıralama turlarında 1.42.758'lik derecesiyle pole pozisyonunu elde etti.

Force India'nın Meksikalı sürücüsü Sergio Perez, 1.43.515'lik zamanıyla ikinci sırayı aldı.

Red Bull-TAG Heuer'in Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo ise 1.43.966'lık süresiyle üçüncü sıranın sahibi oldu.

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