T24 LogoT24 Logo
Dünya

Azerbaycan'da Hocalı Katliamı kurbanları anıldı

Azerbaycan, Yukarı Karabağ'daki Hocalı'da 26 Şubat 1992'de Ermeniler tarafından yapılan katliamın kurbanlarını andı

26 Şubat 2009 02:00

Azerbaycan halkı, Yukarı Karabağ'daki Hocalı'da 26 Şubat 1992'de Ermeniler tarafından yapılan katliamın kurbanlarını andı.

Yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında başkent Bakü'nün Hatai semtindeki "Ana Çığlığı" anıtı önünde de bir tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katıldı ve anıta çelenk koydu.

Aliyev'in tören yerinden ayrılmasından sonra Bakanlar, üst düzey yöneticiler, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş anıta gelerek gül ve karanfil bıraktı. Katliamda hayatını kaybedenlerin anısına ülke genelinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Hulusi Kılıç, Hocalı olaylarının 17 yıl önce insan haklarının geliştiği bir dönemde olduğunu belirterek, "Bu, insanlığa karşı yapılan bir cinayettir. Allah bize bir daha bu günleri yaşatmasın" dedi. Hulusi Kılıç, gazetecilere açıklamasında, "Tabii ki üzgünüz. 17 yıl önce Hocalı'da yaşanan facia hepimizin büyük derdidir. Başımız sağ olsun" diye konuştu.



Katliam

Azerbaycan kaynaklarına göre, Yukarı Karabağ'da Hankendi'ne komşu Hocalı, bölgede konuşlanmış Rus güçlerinin de işbirliği yaptığı Ermeni silahlı güçlerince 25 Şubat 1992'de kuşatıldı. Çoğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan yaklaşık 2 bin 500 kişi, kuşatmacı askeri güçlerin uzun süreli bombardımanına tutuldu.

Büyük bölümü alevler içinde kalan yerleşim birimindeki halk, işgal güçleri tarafından açık olduğu bildirilen tek yönden Ağdam'a gitmek için şehri terk etti. Ancak kısa bir süre sonra bu yolun da açık olmadığı ve pusu kurulduğu anlaşıldı.

Ermeni ve Rus güçlerinin yolun iki tarafından açtığı ateş sonucu ve daha önceki saldırılarda Hocalı'da 106'sı kadın, 63'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azeri katledildi. Kenti işgal eden Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, 150 kişi de kayboldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24