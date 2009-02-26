Azerbaycan'da Hocalı Katliamı kurbanları anıldı

Katliam

Yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında başkent Bakü'nün Hatai semtindeki "Ana Çığlığı" anıtı önünde de bir tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katıldı ve anıta çelenk koydu.Aliyev'in tören yerinden ayrılmasından sonra Bakanlar, üst düzey yöneticiler, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş anıta gelerek gül ve karanfil bıraktı. Katliamda hayatını kaybedenlerin anısına ülke genelinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Hulusi Kılıç, Hocalı olaylarının 17 yıl önce insan haklarının geliştiği bir dönemde olduğunu belirterek, "Bu, insanlığa karşı yapılan bir cinayettir. Allah bize bir daha bu günleri yaşatmasın" dedi. Hulusi Kılıç, gazetecilere açıklamasında, "Tabii ki üzgünüz. 17 yıl önce Hocalı'da yaşanan facia hepimizin büyük derdidir. Başımız sağ olsun" diye konuştu.Azerbaycan kaynaklarına göre, Yukarı Karabağ'da Hankendi'ne komşu Hocalı, bölgede konuşlanmış Rus güçlerinin de işbirliği yaptığı Ermeni silahlı güçlerince 25 Şubat 1992'de kuşatıldı. Çoğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan yaklaşık 2 bin 500 kişi, kuşatmacı askeri güçlerin uzun süreli bombardımanına tutuldu.Büyük bölümü alevler içinde kalan yerleşim birimindeki halk, işgal güçleri tarafından açık olduğu bildirilen tek yönden Ağdam'a gitmek için şehri terk etti. Ancak kısa bir süre sonra bu yolun da açık olmadığı ve pusu kurulduğu anlaşıldı.Ermeni ve Rus güçlerinin yolun iki tarafından açtığı ateş sonucu ve daha önceki saldırılarda Hocalı'da 106'sı kadın, 63'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azeri katledildi. Kenti işgal eden Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, 150 kişi de kayboldu.