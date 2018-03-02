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Dünya

Azerbaycan'da hastanede çıkan yangında 24 kişi öldü

Ali KAN/BAKÜ, (DHA)- AZERBAYCAN'ın başkenti Bakü'de bir uyuşturucu tedavi merkezinde çıkan yangında 24 kişi yanarak hayatını kaybetti

02 Mart 2018 14:27

Ali KAN/BAKÜ, (DHA)- AZERBAYCAN\'ın başkenti Bakü\'de bir uyuşturucu tedavi merkezinde çıkan yangında 24 kişi yanarak hayatını kaybetti.
Sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 24 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 4 kişi ise kliniğe yerleştirilerek tedavi altına alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Aliyev olay yerine geldi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İham Aliyev yangının çıktığı hastaneye gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden yangının neden kaynaklandığıyla ilgili bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

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