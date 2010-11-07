-AZERBAYCAN'DA HALK SANDIK BAŞINDA BAKÜ (A.A) - 07.11.2010 - Azerbaycan halkı, 5 yılda bir yapılan milletvekili genel seçimlerinde oy kullanmak üzere bugün sandık başına gitti. Merkezi Seçim Komisyonundan yapılan ilk açıklamada, henüz sabah saatlerinde seçimlere katılım oranının yüzde 10,61 seviyesinde olduğu, gün içerisinde 4 defa daha katılım oranı hakkında bilgi verileceği ifade edildi. Bu arada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ailesi, 29 numaralı Sebail seçim bürosunda bulunan 6 numaralı seçim sandığında oyunu kullandı. Halk Cephesi Partisi lideri Ali Kerim ise oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, seçim kampanyası ve seçim gününde yasadışı olaylar olduğu iddiasını dile getirdi. Azerbaycan'da 125 sandalyeli meclise girmek için 23 partiden toplam 690 aday yarışıyor. Seçimlere katılan 23 partiden 13'ü AXCP-Müsavat, Karabağ, İslahat, İnsan Namine, Demokrasiya adlı ittifaklar altında seçime ortak girme karar almıştı. Geri kalan 10 parti ise tek başına seçimlere giriyor. Bugünkü seçimleri 1026 yabancı gözlemci ile 47 bine yakın yerli gözlemci takip ediyor. Mecliste halen iktidar partisinin 56, muhalefet partilerinin 19 ve bağımsızların 40 sandalyesi var.