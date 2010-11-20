T24 LogoT24 Logo
Dünya

Azerbaycan''da 'eşek şakası' bitti!

Azerbaycan’da ‘eşek blogcular’ Adnan Hacızade ve Emin Milli sonunda beraat etti. İki muhalif kafadar seçimleri cezaevinde geçirmiş oldu.

20 Kasım 2010 02:00

T24 - Azerbaycan’da ‘eşek blogcular’ Adnan Hacızade ve Emin Milli sonunda beraat etti. İki muhalif kafadar seçimleri cezaevinde geçirmiş oldu.

Bakü Temyiz Mahkemesi bir gün arayla, hükümeti kinayeli bir videoyla eleştiren blogcular Adnan Hacızade ve Emin Milli’yi iki buçuk yıl hapse mahkûm eden hükmü bozarak serbest bıraktı. Aslında blogcuların tutuklanma sebebi bu görüntülerden dolayı değil, bir restoranda çıkan kavgaya karışmaları üzerine inşa edilen “holiganlık” suçlamasıydı. Fakat gerek sivil toplum örgütleri, gerek AGİT gerekse ABD hükümeti, bu kararı ifade özgürlüğüne bir darbe olarak yorumluyor ve serbest kalmaları için yoğun baskı yapıyordu. En son eylülde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşen ABD Başkanı Barack Obama, Hacızade ve Milli’nin bilhassa aklanmalarını istemişti

Mahkeme salonundan çıkarken özgürlüğüne kavuştuğu için mutlu olduğu kadar şaşkın görünen Hacızade, “Son 17 ayda 12 farklı dava açıldı ve karar süreci asla adil değildi. Bugün savcının serbest kalmama karşı olmadığını duyunca kulaklarıma inanamadım, bu işte bir hata var sandım” dedi. Ancak Hacızade, “Tam bir aklama talep ediyorum çünkü bir holigan değilim” diyerek bunun yeterli olmadığını vurguladı.

 
Aliyev diktatörlüğüne karşı

Blogcuların, Azerbaycan hükümetinin Almanya’dan eşek ithal etmek için yüzbinlerce dolar harcamasının hemen ertesinde yayınladığı video, bir eşeğin düzenlediği basın toplantısıyla başlıyor. Eşek kılığına girmiş bir erkek, Azerbaycan’da yaşamanın nimetlerinden bahsediyor ve hükümetin eşeklere olumlu yaklaşımını övüyor. Videoda dalga geçilen şey, hükümetin, hiçbir sorundan bahsedilmeyen ‘her şey çok güzel’ temalı basın toplantıları.

Azerbaycan’ın basın özgürlüğünü ihlal sicili bir hayli kabarık. AİHM’in derhal serbest kalması ve tazminat ödenmesi için çağrıda bulunduğu gazeteci Eynullah Fetullayev’in tutukluluğu halen sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24