Azerbaycan''da 'eşek şakası' bitti!

T24 - Azerbaycan’da ‘eşek blogcular’ Adnan Hacızade ve Emin Milli sonunda beraat etti. İki muhalif kafadar seçimleri cezaevinde geçirmiş oldu.

Bakü Temyiz Mahkemesi bir gün arayla, hükümeti kinayeli bir videoyla eleştiren blogcular Adnan Hacızade ve Emin Milli’yi iki buçuk yıl hapse mahkûm eden hükmü bozarak serbest bıraktı. Aslında blogcuların tutuklanma sebebi bu görüntülerden dolayı değil, bir restoranda çıkan kavgaya karışmaları üzerine inşa edilen “holiganlık” suçlamasıydı. Fakat gerek sivil toplum örgütleri, gerek AGİT gerekse ABD hükümeti, bu kararı ifade özgürlüğüne bir darbe olarak yorumluyor ve serbest kalmaları için yoğun baskı yapıyordu. En son eylülde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşen ABD Başkanı Barack Obama, Hacızade ve Milli’nin bilhassa aklanmalarını istemişti

Mahkeme salonundan çıkarken özgürlüğüne kavuştuğu için mutlu olduğu kadar şaşkın görünen Hacızade, “Son 17 ayda 12 farklı dava açıldı ve karar süreci asla adil değildi. Bugün savcının serbest kalmama karşı olmadığını duyunca kulaklarıma inanamadım, bu işte bir hata var sandım” dedi. Ancak Hacızade, “Tam bir aklama talep ediyorum çünkü bir holigan değilim” diyerek bunun yeterli olmadığını vurguladı.



Aliyev diktatörlüğüne karşı



Blogcuların, Azerbaycan hükümetinin Almanya’dan eşek ithal etmek için yüzbinlerce dolar harcamasının hemen ertesinde yayınladığı video, bir eşeğin düzenlediği basın toplantısıyla başlıyor. Eşek kılığına girmiş bir erkek, Azerbaycan’da yaşamanın nimetlerinden bahsediyor ve hükümetin eşeklere olumlu yaklaşımını övüyor. Videoda dalga geçilen şey, hükümetin, hiçbir sorundan bahsedilmeyen ‘her şey çok güzel’ temalı basın toplantıları.

Azerbaycan’ın basın özgürlüğünü ihlal sicili bir hayli kabarık. AİHM’in derhal serbest kalması ve tazminat ödenmesi için çağrıda bulunduğu gazeteci Eynullah Fetullayev’in tutukluluğu halen sürüyor.



