Azerbaycan'da Ermenistan helikopteri düşürüldü

Ermeni ve Azeri basınındaki haberlere göre, Ermenistan'a ait helikopter işgal altındaki Dağlık Karabağ'dan Azerbaycan kontrolündeki bölgeye geçti.
Ermenistan'a ait "Mi-24" model helikopter, Azerbaycan ordusu tarafından düşürüldü. Helikopterdeki pilotun akıbetiyse belirsizliğini koruyor. Ermeni basını, helikopterdeki 3 mürettebatın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ermenistan askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düşürüldüğünü açıkladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yapılacağını duyurdu.
Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgali nedeniyle iki ülke arasında gerilim sık sık yükseliyor.