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Ekonomi

Azerbaycan'da devalüasyon oldu

Azerbaycan manatı Euro karşısında yüzde 47,88, dolar karşısında yüzde 47,63 değer kaybetti

21 Aralık 2015 13:51

Azerbaycan Merkez Bankasının (AMB) kararıyla ülkede dalgalı kur sistemine geçildi ve Azerbaycan manatı, Euro karşısında yüzde 47,88, dolar karşısında yüzde 47,63 değer kaybetti.

AMB'den yapılan açıklamada, dünya ekonomisinde yaşanan kriz ve petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle, döviz piyasasının ve manatın kurunun yeni petrol fiyatlarına uygunlaştırılmasının zorunlu hale geldiği belirtildi.

Açıklamada, AMB yönetim kurulunun ülkede dalgalı kura geçilmesi yönünde karar aldığı bildirildi. Kararla, daha önce 1.05 manattan işlem gören dolar 1,55, 1,14 manattan işlem gören Euro ise 1,68 manattan işlem görmeye başladı.

Azerbaycan 21 Şubat 2015'te de devalüasyona gitmiş, manat Euro karşısında yüzde 33,8, dolar karşısında yüzde 33,9 değer kaybetmişti.

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