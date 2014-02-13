Azerbaycan'da 'Atatürk' ismine yasak getirildi

Azerbaycan hükümetine bağlı Terminoloji Komisyonu’nda başkan yardımcılığı görevini yürüten Sayala Sadıgova, APA Ajansı’na yaptığı açıklamada, ülkede yeni doğan çocuklara Atatürk isminin verilmesinin yasaklandığını söyledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, söz konusu yasağın resmi bir karakter taşımadığını belirten Sadıgova, “Artık böyle bir başvuru yapılması halinde reddediyoruz” dedi. Yasak kararının Türk hükümetinin ricası üzerine alındığını savunan Sadıgova, Türk hükümetinden yetkililerin bu ricayı ne zaman yaptıkları üzerine ise herhangi bir açıklama yapmadı.

'Ülkede 18 Atatürk var'

Sadıgova, geçtiğimiz yılın mayıs ayında yaptığı açıklamada Azerbaycan’da Atatürk isimli 18 vatandaşın yaşadığını söylemiş, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olan Atatürk’ün adının yeni doğan çocuklara verilmesinin yasaklanabileceğini ifade ederek, “Atatürk tarihi bir şahsiyettir. Bu sebeple Atatürk isminin sadece Atatürk’e ait olması gerekir” diye konuşmuştu.

'İsmine zarar gelmesin'

Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği yetkilileri ise bu ülkede yeni doğan çocuklara Atatürk isminin verilmesinin yasaklanmasının nedenini “Atatürk’e saygı” olarak açıkladı. Büyükelçilik yetkilileri, “Atatürk isminin çocuklara verilmesine getirilen yasak bundan 8 ay öncesinin bir konusudur. Atatürk’ün imajına, ismine zarar gelsin istemiyoruz. Uygulama tamamen Atatürk’ü sevmekten ileri geliyor” dedi.

'Türk hükümetinin talebi değil'

Büyükelçilik yetkilileri, yeni doğan çocuklara Atatürk isminin verilmesinin engellenmesi talebinin Türk hükümetinden gelmediğini belirtirken, “Karar tamamen Azerbaycan’ın inisiyatifindedir” ifadesini kullandı