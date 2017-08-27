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Dünya

Azerbaycan'da askeri birlikte patlama

Patlama sonrası 4 köy tahliye edildi

27 Ağustos 2017 17:12

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün yaklaşık 70 kilometre uzağındaki Hızı ilinde bulunan askeri birliklerden birinde meydana gelen yangın ve patlama sonrasında 4 köy tahliye edildi. Olayda, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma ve Olağanüstü Haller bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, saat 09.00 sularında Hızı ilindeki askeri birliklerden birinin silah deposunda yangın ve patlama meydana geldiği belirtildi. 

Askeri birlikte görevli kişilerin tahliye edildiği, alanda çalışma yapan 6 kişinin hafif yaralandığı kaydedilirken, birliğin yakınındaki 4 köyün boşaltıldığı ifade edildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma açıldığı ve araştırma komisyonu kurulduğu kaydedildi.

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