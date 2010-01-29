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Dünya

Azerbaycan'da askeri birlikte katliam

29 Ocak 2010 17:43

T24-  Azerbaycan'daki bir askeri birlikte 2 askerin otomatik silahlarla ateş açmasıyla meydana gelen olayda, ateş açanlar dahil toplam 6 kişi öldü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı basın merkezinin açıklamasına göre, dün akşam saatlerinde otomatik silahlı iki askerin, komutanların odasına girerek ateş açmaları sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Bazı kaynaklar ateş açan 2 askerin daha sonra intihar ettiklerini, bazıları ise kaçmaya teşebbüs ederken öldürüldüklerini bildirdi.

Askeri kaynaklar ölen askerlerin arasında bölük komutanının da olduğunu belirtti.

Olay yerinde inceleme yapan Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Çingiz Memmedov, olayla ilgili soruşturma açıldığını kaydetti.

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