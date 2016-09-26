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BBC Türkçe

Azerbaycan'da anayasa değişikliği referandumu

Yetkililer, referandumun sonuçlarının 21 Ekim'de açıklanacağını bildirdi

26 Eylül 2016 14:29

Azerbaycan'da bugün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yetkilerinin arttırılmasını öngören anayasa değişiklikleri için referandum yapılıyor.

Önerilen değişiklikler arasında devlet başkanlığının süresinin 5 yıldan 7 yıla çıkarılması ve güçlü bir başkan yardımcılığı makamı yaratılması da var.

Değişiklikler kabul edilirse, Cumhurbaşkanı meclisi feshedip, ülkeyi erken seçime götürebilecek.

Muhalifler ise anayasal değişikliği teklifini, "demokratik olmadığını" vurgulayarak eleştiriyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkeyi Sovyetler Birliği'nin bir parçası olmaktan bağımsızlığa götüren süreçte 10 yıl iktidarda kalan babası Haydar Aliyev'in 2003 yılında ölümü üzerine göreve gelmişti.

İnsan hakları örgütleri, 13 yıldır görevi sürdüren Aliyev'in yönetimde Azerbaycan'da insan haklarının birçok ihlal ediliğini söylüyor; hükümeti, karşıtlarını ve muhalif gazetecileri ağır baskı altına almakla suçluyor.

Bazı muhalifler de, anayasa değişikliklerinin petrol zengini ülkede fiilen oluşan "hanedan yönetimini" daha da güçlendireceğini savunuyor.

Avrupa'nın anayasa hukukçularından oluşan gözlem örgütü Venedik Komisyonu, geçen hafta anayasa değişikliklerinin onaylanması halinde ülkede muhalefetin daha da zayıflayacağını vurgulamıştı.

Yetkililer, referandumun sonuçlarının 21 Ekim'de açıklanacağını bildirdi.

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