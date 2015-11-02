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Dünya
Deutsche Welle

Azerbaycan'da Aliyev kazandı

Azerbaycan'da Milli Meclis üyelerini belirlemek için dün düzenlenen seçimi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Yeni Azerbaycan Partisi'nin kazandığı açıklandı.

02 Kasım 2015 12:31


Azerbaycan Seçim Komisyonu'nun açıklamasına göre, Yeni Azerbaycan Partisi'ne verilen oyların oranı yüzde 69'u buldu. Böylece parti, 125 sandalyeli Milli Meclis'e en az 69 temsilci gönderme hakkı kazandı.

AGİT gözlemci göndermedi

Önde gelen muhalefet partileri seçimi göstermelik olduğu gerekçesiyle boykot etmişti. Muhalif siyasetçilerin seçim kampanyası yürütmelerinin engellendiği ve keyfi tutuklamalara maruz kaldıkları ileri sürülüyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı (AGİT) seçime gözlemci göndermemişti.

5,9 milyon kayıtlı seçmenin sandığa çağrıldığı seçime katılım oranı yüzde 55,7'de kaldı. 125 sandalye için, 12 farklı partiden 700'ün üzerinde aday yarıştı.

'Seçimlere hile ve sahtekârlık karıştı'

Muhalefetteki Musavat Partisi Genel Başkanı İsa Kamber, "seçimlere hile ve sahtekârlık karıştığını" söyledi. Mükerrer oy kullandırıldığını öne süren Kamber, bağımsız gözlemcilerin çalışmasının engellendiğini iddia etti.

İlham Aliyev, 1969'dan bu yana kesintisiz Azerbaycan'ın kaderine yön veren babası Haydar Aliyev'in ardından 2003 yılında iş başına geldi. Batılı gözlemcilere göre Aliyev iktidara geldiğinden beri Azerbaycan'da seçimler adil ve özgür bir şekilde yapılmadı. Aliyev, dünkü seçimle 5 yıl daha koltuğunu güvence altına almış oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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