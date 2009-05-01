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Dünya

Azerbaycan'da akademiye kanlı baskın: 12 ölü

Azerbaycan'da silahlı bir saldırganın bir akademide rastgele ateş açması sonucu en az 12 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı

01 Mayıs 2009 03:00

Azerbaycan'da silahlı bir kişinin Devlet Petrol Akademisi'nde ateş açması sonucu 12 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı

>> Saldırganın, üniversitede öğrenci olduğu ve sınavlarında başarısız olduğu için bu eyleme giriştiği iddia edildi.

>> Okulda çok sayıda Türk öğrencinin de eğitim gördüğü bildirilirken, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nden alınan bilgiye göre, saldırı sırasında akademideki Türk öğrencilerden ölen ya da yaralanan olmadı.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı ve Başsavcılık, Devlet Petrol Akademisi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişinin öldüğünü, 13 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakanlık ile Başsavcılığın ortak açıklamasında, yerel saatle 9.30 sularında bir kişinin binaya girerek, giriş katından 6. kata kadar önüne çıkan herkese kurşun yağdırdığı ifade edildi.

Makarov tipi silahla ateş açan Azeri asıllı Gürcistan vatandaşı Ferda Kadirov'un (29), yakalanacağını anlayınca intihar ettiği kaydedilen açıklamada, Kadirov'un üzerinde birkaç şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildiği bildirildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma açıldığı belirtilen açıklamada, akademide irtibat merkezi de oluşturulduğu ifade edildi.

Ölü ve yaralıların adlarına yer verilen açıklamada, ölenlerden birinin Sudan, birinin Suriye, 9'unun Azerbaycan vatandaşı olduğu, ölen bir kişinin kimliğinin ise henüz belirlenemediği kaydedildi.

Daha önceki açıklamalarda, ölü sayısının 17 olduğu ve saldırıyı iki kişinin düzenlendiğinden şüphelenildiği ifade edilmişti.

Öte yandan Azerbaycan Eğitim Bakanlığı yetkilileri, ülkedeki orta dereceli okullarda ve yüksek öğretim kurumlarında güvenlik önlemlerinin artırılacağını bildirdi. Yetkililer, bunun için bir önlemler paketi hazırlandığını bildirdi.

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