Azerbaycan'da ABD destekli radyoya baskın

Azerbaycan'da, ABD tarafından finanse edilen bir radyonun başkent Bakü'deki ofisleri polislerce basıldı, çalışanlar dışarı çıkarıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in sözcüsü daha önce Azerice yayın yapan Radyo Azadlık'ın çalışanlarını "ihanetle" çalışmakla suçlamıştı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Radyo Azadlık'ın yöneticisi Kenan Aliyev, "Baskını gerçekleştiren silahlı polislerin ellerinde kapatılabileceklerine dair mahkeme kararı bulunduğunu" söyledi.

Telefonlarının ve internet bağlantılarının kesildiğini kaydeden Aliyev, "Bu yaşananlar, Azerbaycan'da medyaya uygulanan baskının yalnızca bir kısmı" dedi.

Radyo Azadlık, merkezi Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag olan Radio Free Europe-Radio Liberty'e bağlı. Radyo Doğu Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu'da 21 ülkeye yayın yapıyor.

Bakü yönetimi Radyo Azadlık çalışanlarının, "yabancı bir gizli servise hizmet ettikleri" görüşünde.

Muhabiri tutuklanmıştı

Bu ay başında, radyoda çalışan muhabirlerden Hatice İsmailova, "bir kişiyi intihara sürüklediği" gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Uluslararası Af Örgütü, İsmailova'nın tutuklanmasını Azerbaycan'da "özgür basının susturulması" olarak nitelendirmişti.

Azerbaycan'da son aylarda yurt dışından finanse edilen bazı kuruluşlara da benzer baskınlar düzenlemişti. Bu kuruluşlar arasında Washington merkezli National Democratic Institute'ün (Ulusal Demokratik Enstitü) Bakü'deki bürosu da vardı.

53 yaşındaki İlham Aliyev, 1993'te ölen babası Haydar Aliyev'in yerine göreve gelmiş, 2003'teki tartışmalı bir şekilde üçüncü kez Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Aliyev muhaliflerce insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor.