T24 LogoT24 Logo
Dünya

Azerbaycan'da ABD destekli radyoya baskın

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 'Bu yaşananlar, Azerbaycan'da medyaya uygulanan baskının yalnızca bir kısmı' dedi

26 Aralık 2014 19:16

Azerbaycan'da, ABD tarafından finanse edilen bir radyonun başkent Bakü'deki ofisleri polislerce basıldı, çalışanlar dışarı çıkarıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in sözcüsü daha önce Azerice yayın yapan Radyo Azadlık'ın çalışanlarını "ihanetle" çalışmakla suçlamıştı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Radyo Azadlık'ın yöneticisi Kenan Aliyev, "Baskını gerçekleştiren silahlı polislerin ellerinde kapatılabileceklerine dair mahkeme kararı bulunduğunu" söyledi.

Telefonlarının ve internet bağlantılarının kesildiğini kaydeden Aliyev, "Bu yaşananlar, Azerbaycan'da medyaya uygulanan baskının yalnızca bir kısmı" dedi.

Radyo Azadlık, merkezi Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag olan Radio Free Europe-Radio Liberty'e bağlı. Radyo Doğu Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu'da 21 ülkeye yayın yapıyor.

Bakü yönetimi Radyo Azadlık çalışanlarının, "yabancı bir gizli servise hizmet ettikleri" görüşünde.

 

Muhabiri tutuklanmıştı

 

Bu ay başında, radyoda çalışan muhabirlerden Hatice İsmailova, "bir kişiyi intihara sürüklediği" gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Uluslararası Af Örgütü, İsmailova'nın tutuklanmasını Azerbaycan'da "özgür basının susturulması" olarak nitelendirmişti.

Azerbaycan'da son aylarda yurt dışından finanse edilen bazı kuruluşlara da benzer baskınlar düzenlemişti. Bu kuruluşlar arasında Washington merkezli National Democratic Institute'ün (Ulusal Demokratik Enstitü) Bakü'deki bürosu da vardı.

53 yaşındaki İlham Aliyev, 1993'te ölen babası Haydar Aliyev'in yerine göreve gelmiş, 2003'teki tartışmalı bir şekilde üçüncü kez Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Aliyev muhaliflerce insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor.

ETİKETLER

azerbaycanabdradyobaskınamerikacumhurbaşkanıİlham Aliyevfinansmançek cumhuriyetiprag

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24