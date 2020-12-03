Azerbaycan, zafer tarihini Atatürk için değiştirdi

Azerbaycan, Ermenistan ile 1 ay süren çatışmalar sonucu ciddi toprak kazanımları sağlamış ve Şuşa'nın Zafer Günü'nü 10 Kasım olarak açıklamıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümüne denk geldiği için zafer tarihini 8 Kasım olarak değiştirdi.

Yıllardır Ermenistan’ın kontrolü altındaki Şuşa’nın bağımsızlığını kutlamak için daha önce 10 Kasım olarak belirlenen zafer gününün değiştirilmesine ve bu özel günün 8 Kasım’da kutlanmasına karar kılındı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamını yitirdiği gün olan 10 Kasım dolayısıyla bu kararın alındığı belirtilirken, bu talimatın bizzat Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den geldiği açıklandı.

Gelişme Azerbaycan’ın resmi haber ajansı Azertag’da da yayınlandı.