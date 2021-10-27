Azerbaycan Ekonomi ve Kültür Bakanlıklarının himayelerinde , İslam İşbirliği Gençlik Forumu'yla (ICFY), Azerbaycan Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) tarafından organize edilen “Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi” başladı.

Zirvenin açılış töreninde Azerbaycan, Türkiye ve diğer üye ülkelerden bakanlar, iş insanları ve çok sayıda start-up temsilcisi yer aldı.

3 gün boyunca devam edecek zirvenin ilk günüde “Karabağ'da Yatırımlar: Öngörülebilir Beklentiler”, “Covid 19 Sonrası Ekonomik İyileşme için Güçlü Start-up Ekosistemi”, “İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkelerinde Ekonomik ve Ticari Beklentiler: Zorluklar ve Fırsatlar” isimli paneller düzenlendi.

Zirvede konuşan ICYF Başkanı Taha Ayhan, gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarmak için kültür, sanat, spor, teknoloji ve ekonomi gibi pek çok alanda aktivitelere imza attıklarını belirtti.

Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı (KOBİA) Başkanı Orhan Mammadov, ise kültürel ve ekonomik kalkınma anlamında bu gibi etkinliklerin rolünün büyük olduğunu ifade etti.