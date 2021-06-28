Azerbaycan ve Türkiye'den Bakü'de ortak tatbikat

Azerbaycan ve Türkiye orduları bugün Bakü'de ortak askeri tatbikata başladı. Tatbikatta tanklar, helikopter ve insansız hava araçları kullanıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, iki ülkenin savaşta birlikte harekete etme kabiliyetini artırmak istediklerini duyurdu. Mustafa Kemal Atatürk - 2021 adı verilen tatbikat Çarşamba günü sona erecek.

Tatbikatta 600 asker, 40 civarında tank ve zırhlı araç ile yedi helikopter yer alıyor.

Türkiye, Azerbaycan'a askeri destek vermişti

Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği askeri destek, Bakü'nün geçen yıl işgal altındaki topraklarını Ermenistan'ın kontrolünden geri almasında büyük rol oynamıştı.

Rusya bu ay başına yaptığı açıklamada, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki askeri işbirliğini ve Türkiye'nin Azerbaycan'a askeri üs açma ihtimalini yakından takip ettiklerini, Rusya'nın güney sınırı yakınlarında bir NATO ülkesinin üs açması durumunda buna kendi güvenlik ve çıkarlarını korumak için harekete geçeceklerini duyurmuştu.