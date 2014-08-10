Azerbaycan ve Ermenistan’dan Putin’in huzurunda ‘Savaş başlatmayacağız’ sözü

Rusya Devlet Başkanlığı “Boçarov Ruçey” yazlık rezidansında İlham Aliyev ile Serj Sarkisyan’ı bir araya getiren Vladimir Putin, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in mevcut problemlerin sadece barışçıl yoldan çözüme kavuşabileceğini dile getirmesini memnuniyetle karşılıyorum. Ayrıca Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan da hemfikir olması çok önemli. İki ülke liderinden duyduğum bu ifadeler Sovyetler Birliği döneminden miras kalan Yukarı Karabağ ihtilafının masa başında çözüme kavuşturulması şansı veriyor” dedi.

Nerdun Hacıoğlu’nun Hürriyet’te yer alan haberine göre, Karabağ ihtilafından barışçıl çıkış yolu bulunabilmesi için ihtilaflı aklıselim ve sabırlı hareket etmeye de devam eden Vladimir Putin, “Karabağ krizine çözüm bulunması sürecinin çok uzadığının ben de farkındayım. Problemin çözümü için uluslararası boyutta Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk grubu da çabalar gösteriyor. Tabi biz Rusya olarak hem coğrafya yakınlığı, hem de Azerbaycan ve Ermenistan ile tarihi ilişkilerimize dayanarak yeni inisiyatifler de üretmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

Toplantıda gerginlik

Aliyev ile Sarkisyan ise “yeni bir savaş yerine barışçıl çözümden yanayız” demelerine rağmen aralarında yine de sözlü atıştı. Aliyev, son dönemde artan gerilim ve Karabağ sorununa 20 yıldan beri çözüm bulunamamasından rahatsızlığını dile getirerek, “BM Güvenlik Konseyi yıllar önce işgal altındaki Azerbaycan topraklarının Ermeni kuvvetleri tarafından boşaltılması kararı almıştı. Ermenistan BM’nin bu kararını hala neden bir türlü yerine getirmiyor” siteminde bulundu.

Aliev’e yanıt veren Sarkisyan ise “BM’nin Karabağ konusunda bir değil, tam dört kararı bulunuyor. Acaba Azerbaycan bu kararlardan hangisini yerine getirdiğini bize söyleyebilir mi?” dedi.

Üçlü zirvede Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin birbirini suçlayan bu açıklamaları üzerine kısa süre için gerilim yine tırmanışa geçti. Ancak Sarkisyan son sözlerinde tavır yumuşatarak, “Ben Ermenistan Cumhurbaşkanı olarak halkın adına yine de İlham Aliyev’e teşekkür etmek istiyorum. İhtilafın çözümü için güç kullanımına başvurmak istemediklerini söylemesi hepimiz için ümit verici” ifadesini kullandı.