Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ'da ateşkes kararı aldı

T24 Dış Haberler

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan'ın ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Ateşkesin bugün (10 Ekim Cumartesi) 12.00 itibariyle yürürlüğe gireceği belirtildi.

Taraflar, dün Moskova'da Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarını bir araya getiren toplantıda kararı aldı. Anlaşmaya göre taraflar birbirleriyle tutsaklarını da takas edecek ve cenazeleri iade edecek.

Lavrov'un arabuluculuk yaptığı toplantı yaklaşık 10 saat sürdü Rusya Dışişleri Bakanı, alınan kararı sabah 3 sularında duyurdu.

Rusya'nın bir numaralı diplomatı, bölgedeki insani operasyonlar için Uluslararası Kızıl Haç'ın aracı olacağını belirtti.

Uluslararası hukuka göre Azerbaycan'a ait olan Dağlık Karabağ etnik Ermeniler tarafından yönetiliyor. Taraflar uzun yıllardır bu bölge için sık sık karşı karşıya geldi.

27 Eylül itibariyle başlayan çatışmalarda Bakü, 31 Azerbaycanlı sivilin öldürüldüğünü belirtti. Dağlık Karabağ'daki de-fact Ermeni yönetim de 376 askeri personel ve 22 sivilinin öldürüldüğünü bildirdi.