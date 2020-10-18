Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkesin yürürlüğe girmesinden saatler sonra taraflar birbirini ihlal etmekle suçladı

T24 Dış Haberler

Azerbaycan ve Ermenistan arasında gece saatlerinde yürürlüğe giren insani amaçlı geçici ateşkes anlaşmasından kısa süre sonra taraflar birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

AFP'nin aktardığına göre, Azerbaycan Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ordumuz Ermenistan'ın Aras Nehri çevresine top ve havan atışları yaparak yeni ateşkesi ihlal etmesinden sonra kayıp yaşamadı" ifadeleri kullanıldı.

France 24'ün aktardığına göre de Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Twitter'dan Azerbaycan'ın sabah saatlerinde ateşkesi ihlal ettiğini söyledi.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'dan itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.