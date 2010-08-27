Azerbaycan Türkiye'yi uyardı

T24- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Ali Hasanov’un önceki gün Ankara’yı Ermenistan sınırı konusunda uyarmasından sonra bir uyarı da İlham Aliyev’in danışmanından geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanı ve

in danışmanı Nevruz Muhammedov, Türkiye-Ermenistan sınırının bir gün açılmasının bile Bakü-Ankara ilişkilerini ciddi şekilde etkileyeceğini söyledi.





Azeri Haber Ajansı APA’ya konuşan Muhammedov, Eylül ayında Ermenistan’da düzenlenecek NATO tatbikatının asıl amacının, Türkiye-Ermenistan sınırını dolaylı bir gerekçeyle açmak ve Türkiye’yi buna zorlamak olduğunu savundu. Muhammedov, Batılı devletlerin tatbikat yoluyla Türkiye ile Azerbaycan’ı karşı karşıya getirmek istediklerini öne sürdü.



Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanmasından beri Türkiye’nin Ermenistan’a karşı aldığı tavrın Ankara-Bakü ilişkilerinde belirleyici olduğunu savunan Aliyev’in danışmanı, “Türkiye-Ermenistan sınırın ne gerekçeyle açıldığı bizi ilgilendirmez. Sınırın o ya da bu şekilde bir gün bile açılması ilişkilerimizi ciddi şekilde olumsuz etkiler. Türkiye’nin bu sınavdan başarıyla çıkmasını bekliyoruz. Türkiye’nin bu konuda gerekli tavrı koyacağını ve sınırı bir saatliğine bile olsa açmayacağını düşünüyorum” dedi.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Ali Hasanov da önceki gün, Türkiye’nin Ermenistan sınırını açmama konusunda Bakü’ye söz verdiğini belirterek, Ankara’nın sözünün arkasında durmasını istemişti.