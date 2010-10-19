Azerbaycan Türkiye'ye vizekolaylığını kaldırdı

T24 - Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizenin kalkması beklenirken hiç hesaba katılmayan bir uygulama yürürlüğe girdi. İnternethaber'in haberine göre; Azerbaycan havaalanında vize uygulamasını kaldırdı. Bağımsız Devlet Topluluğu'ndaki ülkelerine ayrıcalık devam edecek. Türkiye ise kapsam dışı bırakıldı.

Türkiye, Azerbaycan ile vizeleri kaldırmaya hazırlanırken Bakü'den gelen haber Ankara'da büyük şaşkınlık yarattı.

Azerbaycan, havaalanında vize uygulamasını sonlandırdı. Türkiye'de bu kapsama alındı ve bu ülkeye girmek isteyenlere artık Azerbaycan havaalanlarında vize sağlanmayacak.

Azerbaycan'a gitmek isteyenler ülkelerindeki büyükelçiliklere vize başvurusunda bulunacaklar.



Vize kolaylıı bitti

Türkiye'den gidenler bugüne kadar havaalanında vize alarak Azerbaycan'a girebiliyorlardı.

Azerbaycan 15 Ekim 2010 tarihi itibariyle bu uygulamaya son verdiğini duyurdu.



Bütün dünyada böyle olacak

Azerbaycan'a girişte havaalanında vize uygulamasının kaldırıldığı Azerbaycan sitelerinde yer aldı. Azerbaycan Dişişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Elhan Poluhov, Azeri sitelerine verdiği demeçte alınan kararı doğruladı.

Poluhov, "Bütün dünya ülkelerindeki uygulamanın böyle olduğunu, havaalanında vize almanın mümkün olmadığını" söyledi.



Türkiye'ye ayrıcalık yok ama Bağımsız Devletler Topluluğu'na üye ülkelere var

Dışişleri sözcüsü Poluhov havaalanında vize uygulamasından "Müstakil Devletler Birliği"ne (Bağımsız Devletler Topluluğu) üye ülkelerin faydalanmaya devam edeceklerini söyledi.

Azerbaycan Dışişleri sözcüsünün MDB dediği Bağımsız Devlet Topluluğu'na üye ülkeler şunlar: Beyaz Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Rusya Federasyonu ve Ukrayna ANKARA'YA SOĞUK DUŞ Kardeş ülke Azerbaycan bu ülkelere ayrıcalıklı vize uygulamasını sürdürme kararı alırken, Türkiye'yi listeye dahil etmedi. Bu haberde Ankara'da soğuk duş etkisi yaptı.



Azerbaycan'a gidecekler dikkat!

Türkiye'den vize almadan Azerbaycan'a gidenler bugün ülkeye girişte şoke eden bu uygulamayla karşı karşıya kalacaklar. Cuma gününden beri uygulamanın yürürlükte olduğu söyleniyor.

Gürcistan'dan vize almadan Azerbaycan'a giden bir grup havaalanından geri çevrildi.

Bağımsız Devlet Topluluğuna üye ülkeler dışındakiler için havaalanında vize kolaylığı kaldırıldığı için bu ülkeye giden Türk vatandaşları da havaalanından geri çevrilecekler.



