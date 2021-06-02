Azerbaycan: Topraklarımıza giren yaklaşık 40 Ermeni askerini geri çekilmeye zorladık

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaklaşık 40 Ermeni askerinin Azerbaycan topraklarına girdiğini açıkladı. Bakanlık, askerlerin geri çekilmek zorunda bırakıldığını belirtti.

Reuters'ta yer alan habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün yaklaşık 40 Ermeni askerin Azerbaycan topraklarına girdiğini ve onları geri çekilmek zorunda bıraktıklarını açıkladı.

Ermenistan'dan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Azerbaycan geçen hafta Ermenistan güçlerinin ateş açtığını söylemiş, Ermenistan yalanlamıştı.