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Dünya

Azerbaycan: Son bir hafta içinde 18 Ermeni asker öldürüldü

Ermenistan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları 19 Aralık'ta çatışmaların sonlandırılması için bir araya geldi

20 Aralık 2015 21:35

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, son bir hafta içinde 18 Ermeni askerin öldürüldüğü açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan dün (19 Aralık) İsviçre'nin Bern kentinde çatışmaların sonlandırılması ve Yukarı Karabağ sorununun çözümü için bir araya gelmişti.

Ajanshaber'in haberine göre Bakanlık son bir haftada çıkan çatışmalarda Ermenistan ordusundan 18 askerin öldürüldüğünü, cephe hattındaki durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğunu ve Ermeni ordusunun eylemlerine karşılık verilmesi için önleyici tedbirlerin hayata geçirildiğini duyurdu.

Açıklamada Azerbaycan ordusundan İbrahim Nurmemmedzade isimli askerin yaşamını yitirdiği belirtildi. Cephe hattında bu ay daha önce Azerbaycan ordusundan bir subay ile üç asker ölmüştü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, cephe hattında 19 Aralık'ta çıkan çatışmada Azerbaycan ordusunun karşı tarafın ateş noktalarına darbeler indirdiği, birkaç askeri aracın tahrip edildiği ve en az 2 Ermeni askerinin öldürüldüğü, 4 askerin ise yaralandığı bildirildi.

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