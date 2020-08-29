Azerbaycan: Rusya 17 Temmuz'dan bu yana Ermenistan'ı silahlandırıyor

Azerbaycan, Rusya'nın temmuz ayından itibaren yoğunlaşan çatışmalarda Ermenistan'a silah desteği sağladığını öne sürdü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Müşaviri, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, yaptığı açıklamada, Rusya'nın 17 Temmuz'dan itibaren aralarında IL-76 stratejik uçakları da olmak üzere ihtilafın hemen ardından Ermenistan'ı "yoğun bir şekilde silahlandırdığını" dile getirdi.

Euronews'in haberine göre, Rusya'nın Azerbaycan'a Il-76 uçaklarının inşaat malzemesi taşıdığını ilettiğini belirten Hacıev, bu yanıtın Bakü tarafından tatmin edici bulunmadığını dile getirdi.

"İnşaat malzemeleri genellikle uçaklarda taşınmaz, bunun için başka araçlar da var" ifadesini kullanan Azerbaycanlı yetkili, "Gözlemlere dayanarak, silahların Ermenistan'dan Suriye topraklarına sevk edildiğine dair bilgilerimiz de var" şeklinde konuştu.

Rusya'nın ülkede 4 askeri üssü, 10 bin civarında askeri var

Temmuz ayında tartışmalı sınır bölgesinde meydana gelen çatışmalarda iki taraftan çok sayıda asker hayatını kaybetti ya da yaralandı.

Eski Sovyet ülkesi Ermenistan'da Rusya'nın 4 askeri üssü bulunuyor ve Güney Kafkasya bölgesinde stratejik ortak olarak gördüğü bu ülkeye silah desteği sağlıyor.