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Azerbaycan: Lavrov'un Dağlık Karabağ açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Dağlık Karabağ çatışmasının aşamalı olarak çözüme kavuşturulması gerektiğini söylemişti

16 Ocak 2018 02:07

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hikmet Hacıyev, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Dağlık Karabağ çatışmasının aşamalı olarak çözüme kavuşturulması gerektiği açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Hacıyev, "Azerbaycan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Dağlık Karabağ çatışmasının aşamalı olarak çözüme kavuşturulması gerektiği yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşılıyor" ifadesini kullandı.

Lavrov, 2017 sonuçlarıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Dağlık Karabağ sorununun sadece Azerbaycan ve Ermenistan'ın çözebileceğini kaydederek, "Rusya, ABD ve Fransa ortaklaşa bu çözüm için gereken koşulları oluşturma yönünde gereken her şeyi yapacak" demişti.

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