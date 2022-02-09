Azerbaycan, kiliselerden Ermenice yazıları silme kararından "geri adım attı"

T24 Dış Haberler

Azerbaycan Kültür Bakanlığı, 2020'deki savaş sonucunda kontrolünü tekrar Bakü'nün sağladığı bölgelerde bulunan kiliselerdeki Ermenice yazıları silme kararıyla ilgili açıklamasını değiştirdi.

Uluslararası basın, bu kararı "geri adım" olarak değerlendirdi.

7 Şubat'ta yayımlanan açıklamada bu bilginin "taraflı yabancı medya" tarafından yayıldığı ve "etnik ve dini kökeni ne olursa olsun Azerbaycan'ın tarihi ve kültürel mirasına hep saygı duyduğu" belirtildi.

Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Karimov geçen hafta yaptığı açıklamada, "Arnavutluk dini tapınaklarında görülen hayali Ermenice izlerin silinmesi için bir çalışma gurubu kuruldu" demişti.

Yeni açıklamada ise "bu mirasın incelenmesi için bir çalışma grubu kurulduğu" ifade edildi. Açıklamada yazıların orijinal olmadığı tespit edilirse bunun uluslararası uzmanların da katkısıyla kayıt altına alınacağı belirtildi.

ABD Uluslararası Dini Özgürlük Komisyonu, orijinal açıklamaya tepki göstermişti.